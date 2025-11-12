Miguel ‘Piojo’ Herrera se defiende por la ausencia de Jeyland Mitchell y el llamado de Kevin Chamorro en Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, sorprendió con la lista final para disputar los últimos dos juegos de la eliminatoria, contra Haití y Honduras.

Entre los convocados no estaba un habitual, un hombre que siempre está en el grupo. Se trata de Jeyland Mitchell, quien no fue tomado en cuenta y el “Piojo” dio sus razones.

El estratega también explicó por qué consideró al arquero Kevin Chamorro, quien por primera vez, está en el grupo al mando del timonel mexicano.

“Cuando tienes que hacer una lista de 26 y debo tener 23 es difícil, acordé traer 26 jugadores y puedo usar 23. No puedo usar más, de repente si me hablas de Jeyland, me podrías hablar de Anthony Contreras, hoy veo a Manfred, Campbell, Zamora, alguien tiene que quedar afuera", respondió Herrera.

El estratega señaló que Mitchell cambió de equipo, ha tenido pocos minutos en su escuadra y para el técnico, siempre es de elegir.

“Hoy decido por Waston (Kendall) y me parece que nos dio una fortaleza muy sólida. Eso no quiere decir que Jeyland está descartado, estoy dejando a un chico de 20 años. Es un chico que está bien, está empezando a tomar confianza y esperamos mucho de él y es un gran jugador”.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, habló con los medios de prensa, previo al viaje del equipo hacia Curazao. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Respecto a la presencia de Kevin Chamorro, quien nunca ha estado con él en el plantel, Miguel Herrera respondió que quería verlo, aparte de que hace algún tiempo venía conversando con el arquero.

“Lo de Chamorro es conocerlo, en las últimas tres semanas venía jugando, me parece que Chamorro sale con una gran expectativa al extranjero. Veníamos hablando con él, quería conocerlo por su forma de trabajar, esa determinación. Hoy tengo cinco arqueros en mi cabeza, pero cualquiera puede estar”, detalló Herrera.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.

Los nacionales juegan el jueves de visita a las 8 p.m. en Curazao contra Haití, y el martes de la próxima semana, recibe a Honduras a las 7 p.m. en el INS Estadio de La Sabana.