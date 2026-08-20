Fútbol

Jewison Bennette cambia de equipo y será dirigido por el anterior técnico de Keylor Navas

El delantero tico Jewison Bennette afronta un nuevo reto en su carrera deportiva

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Por Esteban Valverde
Jewison Bennette fue presentado en su nuevo club, en Hungría.
Jewison Bennette fue presentado en su nuevo club, en Hungría. (Györi ETO Football/Györi ETO Football)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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