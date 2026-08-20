Jewison Bennette cambia de equipo y será dirigido por el anterior técnico de Keylor Navas

Jewison Bennette fue presentado en su nuevo club, en Hungría.

El delantero costarricense Jewison Bennette jugará ahora en el Györ de Hungría, club que lo adquirió del LNZ Cherkasy de Ucrania. El nuevo equipo de Bennette tiene la particularidad de que es dirigido por Efraín Juárez, el DT con el que Keylor Navas consiguió un subcampeonato de México.

Según informó el Györ, Bennette llega en condición de préstamo por un año.

“Se refuerza la plantilla con el extremo internacional Jewison Bennette. El atacante, quien ha defendido la camiseta de la selección de Costa Rica en 16 ocasiones, se incorpora al club procedente del LNZ Cherkasy”, se lee en el comunicado del cuadro húngaro.

Jewison, de 22 años, llega a una institución donde la exigencia es máxima, debido a que el equipo es el actual monarca del país.

El cuadro juega en una ciudad al noreste del país que lleva el mismo nombre: Györ.

Bennette ahora jugará en el ETO Park, un estadio con capacidad para 16.000 personas que fue inaugurado en 2008.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, declaró Jewison al departamento de prensa del club.