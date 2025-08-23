Fútbol

Jeaustin Campos sorprendido con posible retorno de Marcelo Tulbovitz al Saprissa: ‘Me la tenía guardada’

El entrenador Jeaustin Campos habló desde Honduras sobre la destitución de Paulo Wanchope en el Saprissa

Por Juan Diego Villarreal

Jeaustin Campos responde por el cambio de técnico en Saprissa: "Saprissa es de los más grandes de Costs Rica, y si las cosas no van bien, siempre busca mejorar". #JeaustinCamposDT #DeportivoSaprissa #FútboldeCentroamérica #DeportesRiRi

Posted by Deportes RIRI 504 on Friday, August 22, 2025







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

