Jeaustin Campos sorprendido con posible retorno de Marcelo Tulbovitz al Saprissa: ‘Me la tenía guardada’

El entrenador del Real España de Honduras, el costarricense Jeaustin Campos, se refirió al cambio de director técnico en el Deportivo Saprissa, que enfrentará al Motagua de Honduras en la última fecha de la Copa Centroamericana.

Ante la consulta en conferencia de prensa, a través de Emisoras Unidas, Jeaustin, quien suma seis títulos con los morados como entrenador, fiel a su estilo, fue directo y mostró sorpresa por la destitución del técnico Paulo César Wanchope, y más aún por el posible retorno del preparador físico uruguayo Marcelo Tulbovitz.

Incluso bromeó al señalar que, al menos, Saprissa y Motagua llegaban en igualdad de condiciones a su partido del próximo miércoles, ya que ambos clubes acaban de cambiar de entrenador.

Jeaustin Campos, actual entrenador del Real España de Honduras, suma seis títulos con el Deportivo Saprissa, en su carrera como entrenador. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La otra vez hice un comentario y me cayeron todos en Costa Rica. Si yo respiro de tal o cual manera allá me matan. Bueno, ya ustedes (refiriéndose a los periodistas) se han dado cuenta de la manera en que me han criticado en los últimos días. El Saprissa es uno de los equipos grandes de Costa Rica y no se puede permitir una situación complicada”, dijo Campos.

No obstante, el estratega, quien la semana anterior recibió un castigo de 10 partidos por parte del Comité Disciplinario de la Concacaf debido a gestos discriminatorios en el juego ante Municipal en Ciudad de Guatemala, aclaró que no espera el retorno de su amigo Tulbovitz.

“Lo que sí escuché es que Marcelo Tulbovitz iba a ser el preparador físico. Él fue nuestro preparador cuando fuimos al Mundial de Clubes en Japón 2005. Es un gran amigo y me alegra muchísimo”, comentó Campos.

Jeaustin añadió: “Sé que él quiere a Costa Rica, al equipo, y si vuelve, en buena hora por él. Lo estaré llamando para felicitarlo. Es un gran amigo, hablamos muy seguido. Aunque esta me la tenía guardada, no me había dicho nada y me está sorprendiendo. Es un gran profesional y ojalá le vaya bien”.

En cuanto al regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado, Campos agregó: “Vladimir es una gran persona, le tengo mucho aprecio. Fue un gran compañero y jugamos juntos durante más de treinta años. También espero que le vaya bien”.