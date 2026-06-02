James Rodríguez desata la locura entre los jugadores de la Selección de Costa Rica (Video)

Darril Araya marcó a James Rodriguez en el amistoso entre Colombia y Costa Rica.

La presencia de James Rodríguez en el partido entre la Selección de Costa Rica y Colombia desató una auténtica locura entre los jugadores costarricenses, quienes en la zona de camerinos le pidieron fotografías e incluso solicitaron su camiseta al ‘10’ colombiano.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Diego Obando, periodista de TDMás, quien se encontraba cubriendo el encuentro que la Selección Nacional perdió 3-1.

James Rodríguez fue suplente en este compromiso y disputó toda la segunda parte. Sin embargo, en ese lapso protagonizó dos acciones de peligro: un remate de larga distancia que controló Patrick Sequeira y la asistencia para que Luis Suárez marcara el definitivo 3-1.

Rodríguez ganó en dos ocasiones la Liga de Campeones de Europa y, además, fue nominado dos veces al Balón de Oro, entre muchos otros reconocimientos obtenidos tanto a nivel individual como colectivo.

En el pasado, otros futbolistas como Lionel Messi y Neymar también despertaron la admiración de jugadores costarricenses. Cada vez que la Selección Nacional los enfrentó, varios futbolistas aprovecharon para tomarse fotografías o solicitar sus camisetas.