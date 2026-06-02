Fútbol

James Rodríguez desata la locura entre los jugadores de la Selección de Costa Rica (Video)

Los jugadores de la Selección de Costa Rica aprovecharon la cercanía con James Rodríguez, figura de Colombia

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Por Esteban Valverde
Darril Araya marcó a James Rodriguez en el amistoso entre Colombia y Costa Rica.
Darril Araya marcó a James Rodriguez en el amistoso entre Colombia y Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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