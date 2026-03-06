‘Jamás debió sancionarse’: Fuerte crítica de analista arbitral al penal que le pitaron a Saprissa

La polémica llegó al minuto 37 del juego entre Saprissa y Sporting. El central del partido, Juan Gabriel Calderón, decidió pitar un penal a favor de Sporting luego de una mano de Pablo Arboine; sin embargo, la duda quedó en el aire en la acción por el tipo de contacto con el esférico.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, afirmó que, para él, Juan Gabriel Calderón, central del cotejo, cometió un error al señalar el penal.

“Es un penal que jamás debió ser sancionado. Es una mano muy clara, pero no deliberada. Si no es una mano deliberada, no se debe sancionar. Es un criterio incorrecto de Juan Gabriel Calderón. El jugador no puede desaparecer, no puede borrar su mano, no puede barrerse sin su mano atrás. Juan Gabriel falló”, sentenció Porras.

La jugada provocó que el partido se detuviera por unos minutos, esto mientras se revisaba en el VAR, sin embargo el central, Calderón, no fue llamado al monitor para ver la acción.

En el VAR de este partido están: Jesús Montero y Keylor Herrera.

La acción le permitió a Sporting lograr el 1-1 ante Saprissa.

El duelo está en el minuto 51 del cotejo, con la igualdad en el marcador.