Jafet Soto y Herediano están dispuestos a ‘sufrir’ para imponerse en el Clásico del buen fútbol ante Saprissa

Herediano y Saprissa tuvieron un duelo vibrante el pasado 17 de setiembre, que terminó 3-3 en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. Marcel Hernández y Fidel Escobar fueron protagonistas

El Club Sport Herediano se jugará su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2025 este sábado 22 de noviembre, cuando se mida al Deportivo Saprissa a partir de las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, en el reinicio del campeonato tras el parón por la Selección Nacional debido a las eliminatorias de la Concacaf.

Los rojiamarillos son sextos del certamen con 19 puntos, a cuatro unidades del Municipal Liberia (23), que ostenta el cuarto puesto y es el último club en zona de clasificación. Por ello, les es imperativo ganar el “Clásico del buen fútbol”.

Al Team le restan tres compromisos para finalizar la primera fase. Tras el duelo ante los morados, deberá enfrentar a San Carlos en casa y a Pérez Zeledón como visitante, equipo que actualmente es quinto con 20 unidades.

Por su parte, el Saprissa es segundo con 29 puntos, mientras que Alajuelense lidera con 31. Si los josefinos derrotan al Team, amanecerán el domingo como líderes del campeonato con 32 unidades, aunque con un partido más que los rojinegros, quienes recibirán a Sporting ese día. De allí la importancia de lograr la victoria para meter presión a sus archirrivales.

Durante 17 años, los florenses han sido protagonistas en torneos disputados con 12 equipos y segundas fases en formato de cuadrangular o semifinales directas para definir al monarca de cada campaña.

En ese lapso, el conjunto rojiamarillo avanzó en 33 oportunidades a la segunda ronda, alcanzando 10 campeonatos y 13 subcampeonatos, siendo protagonista en 23 de los 33 certámenes que disputó.

Jafet Soto, entrenador del conjunto florense, aseguró que se juegan una final, pues una derrota, combinada con un triunfo liberiano, los dejaría eliminados de la segunda fase.

“No tenemos margen de error. Nos hemos preparado muy bien los jugadores que nos quedamos acá. Teníamos bajas como Allan Cruz, Emerson Bravo, Yeltsin Tejeda, Getsel Montes, que estaba con su Selección, y Juan Luis Pérez, por lo que aprovechamos el tiempo para hacer un buen trabajo”, comentó Soto.

Jafet es consciente de lo que se juega el equipo, pero confía en que sus jugadores puedan continuar con la racha positiva tras vencer al Cartaginés (2-1) y al Sporting (0-1).

“Aprovechamos estos 20 días sabiendo que nos jugamos el todo por el todo mañana y sabemos que es una final. Estamos concentrados desde el jueves, como lo hacemos en las finales, porque este es un partido muy importante para nosotros. Es una final y tomamos este compromiso con gran seriedad tras el parón del campeonato”, añadió Soto.

Las estadísticas están en contra de Herediano cada vez que visita La Cueva, pero el estratega comentó que deben salir airosos para mantener vivas las esperanzas de obtener su boleto a las semifinales.

“Estamos concentrados desde el jueves porque es un compromiso trascendental en nuestras aspiraciones. Tenemos claro cómo se juegan estos partidos y, si tenemos que sufrir, lo vamos a hacer, pero también vamos a jugar bastante bien, porque estos 20 días fueron muy provechosos. Esperamos hacer un buen partido y mantener vivas nuestras aspiraciones”, declaró Soto.