Jafet Soto también opina sobre el polémico tema: ¿Se le paga a periodistas para que hablen bien de un equipo?

Jafet Soto, presidente del Herediano, brindó declaraciones en los 90 Minutos por la Vida, donde se integró a la discusión que calentó el ambiente deportivo al final del año pasado: ¿Se le paga a periodistas porque hablen bien de un equipo?

En su momento Erick Lonis, vocero deportivo del Saprissa, habló sobre el tema; también lo hicieron comunicadores muy conocidos como Kristian Mora y Christian Sandoval. Ahora fue el jerarca rojiamarillo Jafet Soto el que dio su punto de vista.

Soto explicó que si se va a analizar este tema, él cuestiona al Deportivo Saprissa, donde Canal 7 es uno de sus dueños.

“Es que vamos a ver... Si vamos a hablar de este tema: ¿De quién es Saprissa? Es de canal 7, eso quiere decir que le pagan a los periodistas para que les hablen bien o mal... Estamos en una contradicción creo yo. Ahora, yo no creo que paguen. No creo que eso se dé. Me parece que en estos tiempos se puede dar una exclusiva, un viaje, que les paguen el hotel... Aunque siento que es demasiado lo que se ha hablado del tema", analizó.

Inmediatamente luego de dar su argumento, Jafet procedió a aclarar:

“Tampoco Teletica hace ningún pecado. Ahora entendemos que tienen un ‘bebé favorito’. Lo que puedo cuestionar es que hay una nota para vender mejor a un equipo, no cuestiono la parte profesional, eso jamás”, acotó.

Jafet también tuvo palabras para analizar lo que viene para la Selección de Costa Rica, sobre todo luego de que en la Copa del Mundo 2026 no estará el equipo patrio.

“A la hora de hablar del fracaso de no ir al mundial, siento que hay 10 responsabilidades del por qué no se fue. Osael es una parte, pero la responsabilidad es de todos los demás del Comité Ejecutivo. Todos saben que esto se elige por votos, la responsabilidad es de todos. Si a mí me quieren dar una responsabilidad mayor, pues no tengo problema, pero yo ya tengo 18 años de ser dirigente”, manifestó.

Sobre cómo está el Herediano, el exjugador declaró:

“Estamos bien, aprendimos una lección grande y dentro de lo malo sacamos lo bueno. Tuvimos un fracaso, pero lo más importante es levantarse y sacudirse. Ahora tenemos un cuerpo técnico trabajador, que conoce el medio”, finalizó.

Herediano sumó refuerzos importantes como José González, Everardo Rubio y Randall Leal.