Jafet Soto responde a quienes afirman que metía mano en las convocatorias de Miguel Herrera

Jafet Soto, entrenador y presidente del Herediano, se sacudió de los señalamientos que había en el ambiente deportivo sobre una supuesta injerencia suya en las convocatorias del entrenador mexicano Miguel “Piojo” Herrera, quien era el seleccionador de Costa Rica camino a la Copa del Mundo 2026.

Soto recalcó que había un equipo que era la base del llamado, y ese no era Herediano.

“Injerencia en decisiones cuando hay 11 jugadores de la Liga… Si tuviera injerencia, tendría a los de Herediano, el equipo que amo y que defiendo. Fuimos a la Copa Oro sin un solo jugador de Herediano”, aseguró Soto.

Jafet recordó que en la primera fecha de la eliminatoria no tuvo un solo jugador convocado y que él no reclamó.

“En la primera fecha de la eliminatoria no tuvimos jugadores de Herediano. Nosotros calladitos y listo, pero hay otros que decían: ‘Deberían convocarme al 10, a este, al otro’”, mencionó.

Por último, Soto dio a conocer que los acuerdos del Comité Ejecutivo son votados por todos, por lo que ahora —dice— nadie puede evadir responsabilidad.

“Se vota y lo que la mayoría dice es lo que se hace. Yo soy un saco de boxeo, pero no tengo problema en que me apunten a mí. Me he llevado mis garrotazos, pero cuando uno aprende a tener piel de culebra, de elefante o de cocodrilo, pues nada afecta”, finalizó.