Fútbol

Jafet Soto le da duro a Saprissa: ‘Todo el mérito para llegar a la final es de Hernán, porque Medford ahí está solo’

El presidente rojiamarillo, Jafet Soto, atribuyó los méritos del cuadro saprissista exclusivamente a la gestión de Hernán Medford

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Por Steven Torres
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto celebró un nuevo cetro para las vitrinas del Club Sport Herediano y aprovechó el escenario para destacar el nivel de Hernán Medford. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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