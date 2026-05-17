Jafet Soto le da duro a Saprissa: ‘Todo el mérito para llegar a la final es de Hernán, porque Medford ahí está solo’

Jafet Soto celebró un nuevo cetro para las vitrinas del Club Sport Herediano y aprovechó el escenario para destacar el nivel de Hernán Medford.

Jafet Soto, presidente del Herediano brindó unas polémicas declaraciones acerca del trabajo de Hernán Medford en Saprissa, tras la obtención de la estrella número 32 del cuadro rojiamarillo.

El presidente florense indicó: “Hernán levantó ese equipo. Con la llegada de Medford, ese equipo cambió totalmente y, obviamente, todo el mérito para que llegaran a la final es de Hernán. Nada más, porque Medford ahí está solo”.

Cuando se le preguntó a qué se refería con la palabra solo, añadió: “No, nada más digo: Hernán está solo. Medford también fue muy feliz aquí en Herediano y ganó campeonatos. Aquí le ayudamos a ganar un poquito de campeonatos también”.

También, reconoció el gran trabajo de los otros clubes. “Creo que solo puedo felicitar a Medford y a los demás equipos. Liberia jugó un gran torneo; la Liga hizo un semestre anterior muy bueno y yo felicité a Joseph, porque esto es de aprender”.

Por último, indicó: “Ahora, el torneo con 10 equipos (y ojalá sean 12) se volvió un certamen donde no se puede pestañear”.