Jafet Soto enciende la polémica con Erick Lonis desde Nicaragua, con solo unas palabras

Jafet Soto, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y presidente del Herediano, fue consultado por Radio Columbia en Nicaragua sobre un tema que no tenía que ver con la Selección Nacional: la llegada de Erick Lonis como integrante clave de la Comisión Deportiva del Saprissa.

Previo al partido contra los nicaragüenses, el rojiamarillo respondió: “Nada. No tengo nada que decir”, cuando le preguntaron: ¿Qué piensa de la llegada de Lonis al Saprissa?

Soto y Lonis, en el pasado reciente, tuvieron un cruce de palabras en medios de comunicación, cuando el exarquero del Saprissa hizo fuertes críticas a un arbitraje. Esto provocó que Soto le respondiera, entrando así en una guerra de declaraciones.

“¿Por qué no me llama? Usted está acostumbrado a criticar a sus subalternos. Yo jugué finales, yo nunca abandoné al equipo. Cuando quiera, podemos hablar de frente, como hace tres años. Hablemos de frente, hablemos de lo que usted ha hecho. Usted no habla mal de los mexicanos, de Palencia, usted solo habla de los ticos. ¿Con quién va? A mí me importa muy poco lo que piense, no me gusta gastar mi tiempo en peleas que no valen la pena... Yo defiendo el fútbol, pero de frente", dijo Lonis en mayo.

Soto también le respondió, y en aquel momento aseguró: “Me vale madre lo que piense”.