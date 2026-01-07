Fútbol

Intento de amaño en fútbol de Costa Rica: portero que denunció el caso vuelve a un equipo profesional

El portero que activó las alertas de lo sucedido el año pasado en el fútbol de Costa Rica jugará en un reciente inquilino de la Primera División

Por Esteban Valverde
Bryan Cordero jugó con Lankaster en Linafa, previo a su llegada a Santa Ana.
Bryan Cordero jugó con Lankaster en Linafa, previo a su llegada a Santa Ana. (Cortesía/Cortesía)







