Intento de amaño en fútbol de Costa Rica: portero que denunció el caso vuelve a un equipo profesional

El arquero que denunció un intento de amaño en el Municipal Turrialba, en febrero pasado, Bryan Cordero, recibió este 2026 una oportunidad que anhelaba. El futbolista volverá al fútbol profesional luego de que, tras la situación que vivió en Turrialba, estuvo siete meses sin jugar, pero ahora llega al Municipal Santa Ana.

Johan Salas, presidente de los santaneños, confirmó que Cordero jugará con el plantel que estuvo en la Primera División el campeonato pasado. El guardameta se mantuvo los últimos dos meses jugando en Linafa con Lankaster, equipo de Marcel Hernández, pero ahora regresará al balompié profesional.

“Todos los seres humanos tenemos derecho a una oportunidad. Yo estoy contratando a un buen profesional a nivel futbolístico. Con este caso, no entendí cómo, si él fue el que denunció e hizo las cosas bien, no conseguía equipo. El fútbol no es de injusticias”, explicó Salas.

Luego de la denuncia encabezada por Bryan Cordero, y respaldada por otros futbolistas, la Federación Costarricense de Fútbol impuso sanciones contra los dirigentes involucrados.

Poco tiempo después, al Municipal Turrialba se le revocó la licencia de fútbol profesional debido a inconsistencias en la parte financiero-administrativa.

Cordero llega a un arco en el que se convierte en el portero de mayor experiencia, debido a que jugó en equipos como Limón FC, Santos, Cartaginés y Turrialba, entre otros.

“Tenemos un juvenil de 17 años y otro de 20. A nosotros nos gusta competir; el fútbol es competencia y queríamos reforzar esta zona de cara a un torneo en el que queremos pelear, junto con Inter San Carlos, el boleto a la Primera División”, manifestó el dirigente.

Junto con el guardavallas, Santa Ana cuenta con un plantel de mucha experiencia, ya que sumó a jugadores como Jordy Evans (exSaprissa), Jordan Smith, José Andrés Salvatierra, Luis Carlos Fallas y Jordy Hernández (exHerediano).

“A mí me gusta competir, ganar. Vamos a ser un equipo para pelear; veremos si nos alcanza o no. Esperamos que nadie se lesione, pero queremos ganar. Queremos de regreso el ADN que nos llevó a la Primera División”, enfatizó el jerarca.

Por otra parte, el dirigente aprovechó para aclarar que la salida de Mauricio Villalobos del Saprissa, club al que pertenecía y desde donde estaba cedido, se dio por una cuestión deportiva y no económica. Villalobos ahora jugará con el Municipal Liberia.

“Con Mauricio Villalobos hicimos una negociación más humana y económica. Yo lo pedí al Deportivo Saprissa por un tema de falta de minutos, porque queremos proyectarlo a nivel internacional; ellos lo entendieron”, finalizó.