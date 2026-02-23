Integrante del cuerpo técnico del Saprissa recibe doloroso golpe

Géiner Segura, asistente técnico de Hernán Medford en Saprissa, dio a conocer en sus redes sociales que recibió un duro golpe al perder a un familiar muy cercano. Se trata de su tío, Luis Mora Campos.

Este lunes, Segura publicó un sentido mensaje en el que resaltó la importancia de Mora Campos en su vida, por lo que ahora le queda un vacío muy grande.

“Duele mucho saber que ya no está físicamente. Voy a atesorar cada momento vivido con él; incluso, dos horas antes de su partida, estábamos hablando de fútbol. Me dijo que estaba feliz de verme en Saprissa y que venían grandes cosas, que me tenía en oración”, dio a conocer.

El asistente morado también aprovechó para destacar una serie de características de su tío, las cuales siempre admiró.

“Fue un honor ser su sobrino; estoy orgulloso del hombre que fue: trabajador, humilde, luchador, un señor de familia, todo un ejemplo para mí. Pido oraciones y fortaleza para su esposa, Lidia Quesada; sus hijos y el resto de mis familiares, que lo vamos a extrañar”, finalizó.

Géiner Segura y Saprissa lograron el fin de semana ganarle 2-1 a Alajuelense en el clásico nacional.