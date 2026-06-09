Inglaterra se preocupa por el calor, ¿qué dice la Selección de Costa Rica?

John Paul Ruiz controla un esférico en la práctica de la Selección de Costa Rica de este lunes 8 de junio en Orlando, Florida.

Uno de los grandes temas que rodean a la selección de Inglaterra, rival de Costa Rica en un amistoso este miércoles a las 2 p. m., es cómo podría afectarle el calor. Ante esto, en la Tricolor son conscientes de las altas temperaturas que se registran en Orlando, Florida, pero no las consideran un impedimento para realizar un buen partido.

Patrick Sequeira, arquero de la Selección Nacional, habló con Repretel sobre las condiciones en las que se disputará el compromiso ante los ingleses, el último para los europeos antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

Para el guardameta del Casa Pia de Portugal, el calor no será un problema para Costa Rica, especialmente porque considera que las condiciones son muy similares a las que suelen presentarse cuando se juega en territorio nacional.

“Yo siento que aquí hay menos humedad que en Costa Rica. Ahora, para ellos sí puede influir un poco, pero es un tema de preparación y adaptación. No están acostumbrados, pero es cuestión de tiempo”, declaró.

Por su parte, Andrey Soto, extremo de la Tricolor, destacó que la temperatura es un factor que ninguno de los equipos puede controlar y que terminará afectando por igual a ambas selecciones.

“Es un factor externo, pero será igual para los dos equipos. Solo debemos hidratarnos bien”, afirmó.

Sobre el encuentro, Sequeira agregó que se trata de un partido que debe aprovecharse al máximo, especialmente porque el rival figura entre las mejores selecciones del mundo según el ranking de la FIFA.

“Es un juego que nos prepara porque es del más alto nivel. Hay que afrontarlo con seriedad. Nosotros seguimos trabajando para hacerlo de la mejor manera. El profe habla con todo el grupo, pero se trata de aprovechar cada partido, cada entrenamiento y seguir creciendo”, mencionó.

Andrey Soto respaldó el discurso de su compañero y resaltó que la preparación bajo las órdenes de Fernando Batista ha sido intensa, con el objetivo de competir al máximo nivel.

“Con Batista se trabaja fuerte, es exigente y eso es lo que hay que hacer para competir. Se siente bien que el profe confíe en mí, pero hay que trabajar duro para mantener esa confianza”, expresó el futbolista del Saprissa.

Soto también recalcó que, a nivel individual, el partido frente a Inglaterra representa una oportunidad única para mostrarse en el escenario internacional.

“En la Selección siempre hay mucha competencia. Falta mucho para el Mundial, pero uno debe concentrarse en el día a día. Ahora vamos a enfrentar a figuras importantes, de gran nivel, y es una vitrina para todos”, concluyó.