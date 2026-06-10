Inglaterra no se guarda nada en la alineación: va con todo ante la Selección de Costa Rica

La Selección de Inglaterra no se guardará nada en su último amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador, Thomas Tuchel, salió con su once de lujo para enfrentar a la Selección de Costa Rica.

En la alineación están nombres como Jude Bellingham del Real Madrid, Harry Kane del Bayern Múnich y Declan Rice del Arsenal inglés. También está el nuevo fichaje del Barcelona, Anthony Gordon.

El partido entre Inglaterra y Costa Rica iniciará a las 3 p. m., luego de un retraso de una hora por lluvias.