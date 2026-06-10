Fútbol

Inglaterra no se guarda nada en la alineación: va con todo ante la Selección de Costa Rica

La Selección de Inglaterra saldrá con su mejor equipo en el amistoso ante la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
TAMPA, FLORIDA - JUNE 06: Harry Kane #9 of England celebrates scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between England and New Zealand at Raymond James Stadium on June 06, 2026 in Tampa, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry Kane, delantero referencia de Inglaterra, será titular contra Costa Rica. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







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Selección de InglaterraSelección de Costa RicaMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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