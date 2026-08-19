Fútbol

Indonesia se convierte en un destino inesperado que ya tiene cuatro legionarios ticos

Cuatro costarricenses se van al otro lado del planeta a seguir sus carreras deportivas en Indonesia

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Por Esteban Valverde
Marvin Loría conduce un balón en un juego amistoso del PSIM Yogyakarta de Indonesia.
Marvin Loría conduce un balón en un juego amistoso del PSIM Yogyakarta de Indonesia. (PSIM Yogyakarta/PSIM Yogyakarta)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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