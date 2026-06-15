Ilia Topuria pierde su invicto y fue trasladado en ambulancia al hospital

El pasado domingo 14 de junio se celebró la esperada cartelera UFC Freedom 250. El emblemático escenario de la Casa Blanca en Washington albergó el evento. Los fanáticos de las artes marciales mixtas recordarán esta velada por mucho tiempo, ya que Ilia Topuria perdió su invicto.

🚨 BREAKING: First photos of Ilia Topuria in the ambulance after his shocking loss to Justin Gaethje pic.twitter.com/0K9C5J29Az — Lucky.fun | Crypto Sportsbook (@luckyfun) June 15, 2026

Justin Gaethje (28-5) propinó una paliza a Ilia Topuria (17-1). De esta manera, el retador despojó al hispano-georgiano de su registro impecable. Con este crucial triunfo, el peleador estadounidense se consagró como el nuevo monarca mundial de peso ligero.

Topuria tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia hacia un hospital, luego de que su hermano dijo que no seguía peleando más. Su alarmante estado físico forzó a su esquina a detener el castigo en el cuarto asalto, y las primeras valoraciones médicas confirman que el traumatismo sufrido en su rostro reviste una consideración considerablemente grave.

Este UFC Freedom 250, el nombre de este evento se debe a la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y realizado también por el cumpleaños 80 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo presente en este espectáculo.

El tercer asalto inclinó la balanza de forma definitiva. Gaethje conectó un fuerte golpe en el rostro de Topuria. El impacto derribó de inmediato al monarca defensor. Posteriormente, el norteamericano intentó la sumisión en la lona. El daño en los ojos del peleador europeo lucía evidente. Su visibilidad en ese momento era nula.

Durante el descanso, los médicos intentaron detener el combate, pero Topuria convenció a su esquina para continuar en la contienda.

En el cuarto round, Topuria batalló con la vista totalmente disminuida. El peleador buscó incansablemente el derribo del estadunidense. No obstante, el esfuerzo resultó insuficiente. Desde la esquina del campeón anunciaron el retiro antes del quinto round. Gaethje obtuvo la victoria por detención técnica de los entrenadores.

El propio director ejecutivo de la UFC, Dana White, fue el encargado de encender todas las alarmas durante la rueda de prensa oficial posterior a la velada. El mandatario estadounidense no ocultó su honda preocupación al describir el aspecto físico con el que terminó el luchador radicado en Alicante, confirmando que los doctores de la compañía manejan un diagnóstico preliminar muy severo. A falta de los resultados definitivos de los exámenes de imagen de alta resolución, la sospecha principal apunta a que Topuria ha sufrido una fractura orbital en su ojo derecho.

Por otra parte, el combate coestelar de la jornada ofreció otras grandes emociones. Ciryl Gane se plantó con firmeza en el octágono. El peso pesado francés consiguió una victoria por nocaut técnico (TKO) frente al brasileño Alex Pereira.

El sudamericano dejó ir una oportunidad única en la historia de la compañía, porque aspiraba a convertirse en el primer peleador de la organización en ganar el cinturón en tres categorías distintas.