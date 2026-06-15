Fútbol

Ilia Topuria pierde su invicto y fue trasladado en ambulancia al hospital

El estadounidense Justin Gaethje celebró el título tras propinar un duro castigo en el rostro a Ilia Topuria

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Por Steven Torres
Ilia Topuria (izquierda) pierde el invicto frente Justin Gaethje que consigue el Campeonato Mundial de Peso Ligero.
Ilia Topuria (izquierda) perdió el invicto frente a Justin Gaethje, quien consigue el Campeonato Mundial de Peso Ligero. ("X" de la UFC Canadá/"X" de la UFC Canadá)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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