Peleador tico de MMA Jorge Calvo cae en 42 segundos ante el ex UFC Muhammad Mokaev (video)

El peleador costarricense de MMA Jorge Calvo disputó este sábado su esperada pelea contra el ruso-británico Muhammad Mokaev en el evento WOW FC 31, celebrado en Madrid. Pese al ímpetu del nacional, el combate duró menos de un minuto, ya que el europeo impuso condiciones desde el inicio.

La pelea, correspondiente a la división de peso gallo (57,2 kg a 61,3 kg), finalizó a los 42 segundos del primer asalto.

Durante los primeros instantes no hubo intercambio de golpes. Por el contrario, fue Calvo quien intentó llevar el combate al suelo. Sin embargo, tras el derribo, Mokaev logró quedar en posición dominante sobre el costarricense y comenzó a castigarlo con codazos y puñetazos.

Entre los 4:30 y los 4:17 minutos del primer asalto, el ruso-británico conectó una serie de golpes que obligaron al árbitro a detener la pelea. Aunque Calvo intentó defenderse, no logró responder de manera efectiva y el combate terminó por nocaut técnico (TKO).

‼️ MOKAEV 🇬🇧 (16-0) ANIQUILA A JORGE CALVO 🇨🇷 (20-8) EN MENOS DE 1 MINUTO‼️



Y PIDE EL CINTURÓN... DE WOW❔#WOW31 pic.twitter.com/woTDV6Lpri — Cristian (@MMASINLIMITES) June 6, 2026

Mokaev llegó al enfrentamiento como uno de los rivales más exigentes en la carrera del costarricense. El peleador presume un récord profesional perfecto de 17 victorias y ninguna derrota, además de haber figurado entre los seis mejores de su división en la UFC. Su salida de la organización estadounidense se produjo por motivos extradeportivos.

Por su parte, Jorge Calvo se presentó al combate con un historial de 20 victorias y siete derrotas. Tras este resultado, su marca quedó en 20 triunfos y ocho reveses.

El tico se consolidó como una de las principales figuras de las artes marciales mixtas en Latinoamérica tras su paso por LUX Fight League, considerada la principal promotora de MMA de la región. Además, fue campeón de peso mosca de la organización entre 2023 y 2026, aunque a inicios de este año decidió dejar vacante el cinturón.

Calvo es actualmente uno de los máximos exponentes de las artes marciales mixtas en Costa Rica.

En los últimos años, otros costarricenses también han destacado en la disciplina. Tal es el caso de Allan Zúñiga, quien participó en The Ultimate Fighter 2018, el reality producido por la UFC en el que prospectos de todo el mundo compiten por obtener un contrato con la organización.

También sobresale André Barquero, quien actualmente entrena en el prestigioso UFC Performance Institute de México.