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Peleador tico de MMA Jorge Calvo cae en 42 segundos ante el ex UFC Muhammad Mokaev (video)

Jorge Calvo se retó contra el ruso - británico, Muhammad Mokaev, y el europeo salió a aniquilar desde el inicio

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Por Esteban Valverde y Steven Torres
Peleador de MMA Jorge Calvo Martín tendrá la oportunidad de medirse a ex-peleador invicto de la UFC.
Así fue anunciada la pelea de Jorge Calvo contra Mokaev. (Instagram de Jorge Calvo Martín /Instagram de Jorge Calvo Martín)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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