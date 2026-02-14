Ídolo del Herediano se rinde al Saprissa: ‘Todo jugador quiere estar ahí’

La Platea es un programa de TD Más en el que son panelistas David Diach, Víctor Núñez, Carlos Castro y Allan Alemán. El conductor es Cristian Sandoval.

Víctor Mambo Núñez, un ídolo del Club Sport Herediano, dejó una opinión en el programa de TD Más, La Platea, en la que se rindió ante Deportivo Saprissa, uno de los rivales históricos del Team.

Mambo, junto a Carlos Castro, Allan Alemán, David Diach y Cristian Sandoval, discutía sobre el cuadro saprissista y el interés de los jugadores por estar en el club. En ese contexto, Núñez dio un argumento que calentó la conversación.

“Todo el mundo quiere estar en Saprissa”, sentenció.

Tras esto, Allan Alemán lo secundó, pero Carlos Castro lo interrumpió y le respondió: “Eso era antes”.

Seguidamente, se armó una discusión entre todos los panelistas.

No obstante, sí quedó claro que para Víctor Núñez, Saprissa es una institución en la que todo futbolista quiere estar.

Víctor Núñez militó durante su carrera como jugador en Saprissa en dos etapas: en 1999 y en 2002, pero con Herediano consiguió cuatro títulos de Costa Rica.