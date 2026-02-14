Fútbol

Ídolo del Herediano se rinde al Saprissa: ‘Todo jugador quiere estar ahí’

El exjugador del Herediano fue enfático en su pensar sobre el Saprissa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Carlos Castro, La Platea
La Platea es un programa de TD Más en el que son panelistas David Diach, Víctor Núñez, Carlos Castro y Allan Alemán. El conductor es Cristian Sandoval. (Facebook )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Víctor NúñezSaprissaHerediano
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.