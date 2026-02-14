Kendall Waston fue fichado en nuevo equipo... pero no hablamos de fútbol: ‘La primera vez me puse nervioso’

Kendall Waston fue fichado por un nuevo equipo; así lo dejó ver en sus redes sociales. Pero no hablamos de fútbol, sino de una marca comercial.

El futbolista del Deportivo Saprissa fue presentado en un anuncio como el “supervisor incógnito”, en una oficina del Banco de Costa Rica. De hecho, estuvo en la puerta atendiendo en el local, pero la realidad es que nunca pasó inadvertido ante los clientes.

“¿Cómo le va?... Usted no se me pierde”, le dijo una de las señoras que acudió a realizar un trámite. Durante el corto, el espigado defensor afirmó que la primera persona que atendió “lo puso nervioso”, pero que después fluyó con naturalidad.

La actividad resultó divertida para el jugador morado y para personas que estuvieron presentes en la entidad bancaria donde apareció “de incógnito”.

Los clientes lo saludaban por su nombre, hacían sus consultas y hasta una que otra mala palabra recibió; pero no piense mal, fue por la impresión de que fuera Kendall Waston quien los atendía en la puerta del lugar.

El jugador del Saprissa prometió que lo seguirán viendo con su nueva camiseta.