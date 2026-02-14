Viva

Kendall Waston fue fichado en nuevo equipo... pero no hablamos de fútbol: ‘La primera vez me puse nervioso’

El futbolista del Deportivo Saprissa se vio en una situación inédita, pero que sin duda disfrutó mucho

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Media Day
Kendall Waston ha participado en diversos comerciales donde siempre resalta su simpática personalidad. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kendall WastonDeportivo Saprissa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.