Ídolo de Alajuelense sentencia el Clásico a favor de Saprissa

Mauricio Montero junto a Shirley Cruz y Wílmer López en una actividad promocional de Alajuelense, en 2024. El Chunche es uno de los chineados de la afición manuda.

En medio de una semana turbulenta, luego del clásico nacional que Saprissa le ganó 2-1 a Alajuelense, el ídolo rojinegro Mauricio Montero dio su opinión sobre el duelo en el programa Contragolpe, de la periodista Gabriela Jiménez.

El histórico “Chunche” manifestó que la Liga no se vio bien en el cotejo, pese a que muchos señalan que fue culpa del arbitraje de Keylor Herrera que los manudos no consiguieran al menos un punto ante la S. Lo que se cuestiona, sobre todo, es una jugada en el área morada, donde no se señaló un penal a favor de la Liga.

Montero fue enfático en que Saprissa jugó mejor.

“Los 90 minutos fueron bien jugados por Saprissa. Saprissa no tiene la culpa de lo que hacen los árbitros; ellos hicieron su trabajo”, dijo.

“Hubo un rato en el primer tiempo en que la Liga le quitó la bola a Saprissa y le jugó bien, pero no está fino el equipo, no es contundente en ofensiva. Tampoco está seguro el plantel”, agregó Montero.

Alajuelense solo acumula nueve puntos de 24 posibles y es sexto en la clasificación.