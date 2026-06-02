Hoy juega Tim Payne: ¿Cómo ver Nueva Zelanda vs Haití?

El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura preferida de las redes sociales previo al Mundial 2026. Aqui, celebrando la clasificación.

Tim Payne, el jugador de moda previo a la Copa del Mundo 2026, entrará en acción este martes a las 6 p. m. hora de Costa Rica en el amistoso que disputará Nueva Zelanda frente a Haití.

El encuentro podrá verse a través de la aplicación de Disney+ y, además, según la programación de la plataforma, también será transmitido por el canal de cable ESPN.

Este partido se realizará en el estadio del Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida.

El lateral derecho neozelandés Tim Payne adquirió una notoriedad sin precedentes en las plataformas digitales durante los últimos días. Todo surgió después de que el creador de contenido argentino Valen Scarsini impulsara una iniciativa para respaldar al futbolista menos mediático de la Copa del Mundo, distinción que recayó sobre el defensor.

Al inicio de esta campaña, el zaguero del Wellington Phoenix y de la selección de Nueva Zelanda contaba con apenas 4.700 seguidores en Instagram. Sin embargo, tras el impacto de la propuesta, experimentó un crecimiento exponencial y actualmente suma 4,3 millones de seguidores.

Nueva Zelanda todavía tiene otro amistoso antes del Mundial, el próximo sábado 6 de junio a las 2 p. m., frente a Inglaterra, que el miércoles 10 de junio se medirá a Costa Rica en su último fogueo.