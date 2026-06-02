Fútbol

Hoy juega Tim Payne: ¿Cómo ver Nueva Zelanda vs Haití?

Tim Payne es la primera figura del Mundial 2026; su equipo, Nueva Zelanda, juega un amistoso este martes

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Por Esteban Valverde
El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura más codiciada de las redes sociales previo al Mundial 2026.
El defensa neozelandés Tim Payne se convirtió en la figura preferida de las redes sociales previo al Mundial 2026. Aqui, celebrando la clasificación. (DAVID ROWLAND/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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