Horacio Esquivel vuelve a Puntarenas, la tierra que lo llevó a Primera División

Horacio Esquivel fue clave para que el Puntarenas FC volviera a la Primera División.

Horacio Esquivel, entrenador que en la campaña 2021-2022 consiguió el acenso a Primera División para el Puntarenas FC, está de regreso en el ambiente futbolístico porteño, pero ahora ayudando al Municipal Puntarenas de Segunda B de Linafa, categoría que da un cupo a la Segunda División profesional.

El propio timonel confirmó que está asesorando deportivamente al plantel porteño en las fases finales de Linafa, pero que su meta es colocarse muy pronto como timonel de un equipo de Primera División.

“En estas finales para ascender a Liasce, les doy charlas de motivación, tips al entrenador, a ellos les quedan cuatro partidos y pues estoy con ellos para ayudarles bastante y ver si logramos que sean campeones y estemos más cerca de la Liga de Ascenso”, dijo Esquivel.

El DT recalcó que a él lo conocen en Puntarenas por lo realizado, por lo que no dudó en ayudar a la provincia.

“A mí me conocía todo el mundo en Puntarenas, me dieron una manita en aquel momento y ahora yo quiero devólverselos un poco. Me llamaron de la provincia y les dije que iba a ayudar, pero no como entrenador, ya que quiero estar en Primera División”, profundizó.

El cuadro de Municipal Puntarenas tiene una base de jugadores de la zona de Fray Casiano, donde hay muchos problemas socioeconómicos.

“Son jugadores de una zona complicada, por lo que vamos a ayudarles para que no caigan en el camino que no es. Queremos que sean personas que puedan surgir”, mencionó.

Esquivel, por otra parte, anunció que muy pronto podría estar en los banquillos de la Primera División.