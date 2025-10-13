Fútbol

Honduras vs. Haití: El duelo del que todo Costa Rica estará pendiente: ¿Cuándo y dónde puede verlo?

Honduras y Haití se juegan el liderato del Grupo C de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, ¿cuál resultado le sirve a Costa Rica?

Por Juan Diego Villarreal
Entrenamiento de la Selección de Costa Rica previo al partido ante Honduras en las canchas de entrenamiento del Toyota Park en Frisco, Texas.
La Selección de Honduras buscará asumir el liderato del Grupo C, de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. (Sergio Alvarado)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

