Honduras vs. Haití: El duelo del que todo Costa Rica estará pendiente: ¿Cuándo y dónde puede verlo?

La Selección de Honduras buscará asumir el liderato del Grupo C, de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, rumbo al Mundial del 2026.

Cuando arranque el crucial duelo entre Costa Rica y Nicaragua, este lunes 13 de octubre, por la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Tricolor ya sabrá qué tan obligada estará a conseguir la victoria.

Honduras y Haití, líderes del Grupo C, se enfrentarán este mismo lunes en el estadio José de Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras.

Haití, con 5 puntos y un +3 en la diferencia de goles, es el líder del grupo, seguido por Honduras, también con 5 puntos, pero con un +2. Mientras tanto, Costa Rica suma 3 puntos y Nicaragua es último con solo 1 punto.

LEA MÁS: Panamá vs. Surinam por las eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora es el partido clave rumbo al Mundial

Una victoria de Honduras o de Haití los consolidaría en la primera posición con 8 unidades, acercándolos a su objetivo de ganar el grupo y clasificarse al Mundial 2026. No obstante, una derrota de cualquiera de los dos podría relegarlos al tercer puesto si Costa Rica vence a Nicaragua.

Por su parte, si la Tricolor triunfa y golea a los pinoleros, mientras Honduras y Haití empatan, el combinado costarricense asumiría el primer lugar a falta de dos partidos para que finalice la cuadrangular, dependiendo únicamente de sí mismo.

El juego entre Honduras y Haití se podrá ver por el canal TD+ y la aplicación TDMAS a partir de las 6 p. m. Además, será transmitido por Radio Monumental (90.3 FM), Radio Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM), quienes informarán sobre el movimiento en el marcador.

LEA MÁS: Curazao vs. Trinidad y Tobago por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido