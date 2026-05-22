Histórico exjugador de México sentencia: ‘Keylor Navas será la clave para el triunfo de Pumas ante Cruz Azul’

Joaquín Beltrán estuvo nueve temporadas en Pumas y dos en Cruz Azul. El exjugador mexicano y actual analista deportivo de la Liga MX atendió al programa Peloteando, de Claro Sports, para darle un voto de confianza a Pumas y a Keylor Navas.

Pumas y Cruz Azul tendrá su frente a frente en dos juegos: el primero se disputará este jueves a las 8 p. m., el segundo será el domingo venidero a las 7 p. m.

Beltrán aseguró que desea que el ganador de la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul sea el cuadro felino, pero además sentenció que ve al costarricense Keylor Navas como la figura de la serie.

“Yo creo que será una final muy cerrada. De hecho, creo que llegará hasta las instancias finales y siento que Keylor Navas será la clave para el triunfo de Pumas sobre Cruz Azul”, mencionó.

Joaquín Beltrán consiguió tres trofeos con Pumas: los torneos locales de 2004 y la Copa de Campeones de ese mismo año. En ese periodo también fue considerado, en los premios de la Primera División, como el mejor defensa de México.

Con Cruz Azul estuvo de 2007 a 2009, etapa en la que fue titular con regularidad.