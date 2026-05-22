Fútbol

Histórico exjugador de México sentencia: ‘Keylor Navas será la clave para el triunfo de Pumas ante Cruz Azul’

Exfigura de Pumas y Cruz Azul dio su opinión sobre la final de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas lució este uniforme en la visita de Pumas a las Chivas.
Keylor Navas será determinante para exfigura de Pumas y Cruz Azul. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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