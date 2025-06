Histórica seleccionada de Costa Rica pasó depresión por el fútbol y hoy ‘se la come’ la ansiedad por su regreso

Priscilla Tapia tiene en su hoja de vida tres mundiales, por lo que, cuando vio que el fútbol femenino de Costa Rica se caía a pedazos en el primer semestre del 2024, atravesó momentos muy difíciles, pues la invadió la depresión; no obstante, ahora, para el segundo semestre del 2025, la ansiedad la acompaña, aunque el panorama es alentador.

Tapia explicó que, desde hace 15 días, mantiene conversaciones con tres de los ocho clubes que integrarán la Liga Premier Femenina. Aunque ya descartó una opción, tiene un ofrecimiento que la entusiasmó, por lo que está cerca de llegar a un acuerdo. Ante esto, la ansiedad la invade.

“Estoy esperando una llamada. Es muy emocionante lo que estamos viviendo. Cuando uno está finalizando su carrera, quiere seguir jugando, más aún si se siente en condiciones, pero en este momento solo estoy esperando que las cosas salgan de la mejor manera”, afirmó.

Tapia fue una de las voces que, en su momento, alzó la voz para pedir mejores condiciones y una mejor administración de la disciplina.

“No me he empapado mucho del tema, pero me pareció ver que se jugará todo un fin de semana de fútbol femenino en la fase final, y eso puede ser muy atractivo. Es una manera de volver a creer, de levantar esto”, acotó.

Priscilla recalcó que desea volver a la dinámica de un camerino lo antes posible. Recientemente, defendió los colores del Saprissa y Herediano.

“Quiero comenzar lo antes posible. Estoy ansiosa desde hace dos semanas; estamos esperando y preparándonos para ver las condiciones”, finalizó.