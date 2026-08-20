Fútbol

Hijos de Keylor Navas y Andrea Salas se unen a sus padres para ayudar a familias afectadas por las inundaciones en el país

Daniela, Mateo y Thiago viajaron junto con Andrea Salas, su mamá, a Sarapiquí para entregar víveres y colchones a afectados

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Por Esteban Valverde
Andrea Salas, junto a sus hijos y personal de la Fundación Tiempos de Esperanza y la ONG, Construyendo Sonrisas, entregaron víveres en la zona de Sarapiquí.
Andrea Salas, junto a sus hijos y personal de la Fundación Tiempos de Esperanza y la ONG Construyendo Sonrisas, entregaron víveres en Sarapiquí. (Fundación Construyendo Sonrisas/Fundación Construyendo Sonrisas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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