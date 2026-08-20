Hijos de Keylor Navas y Andrea Salas se unen a sus padres para ayudar a familias afectadas por las inundaciones en el país

Andrea Salas, junto a sus hijos y personal de la Fundación Tiempos de Esperanza y la ONG Construyendo Sonrisas, entregaron víveres en Sarapiquí.

Daniela, Mateo y Thiago, hijos de Keylor Navas y Andrea Salas, trabajaron junto con la fundación de sus padres, Tiempos de Esperanza, para brindar una mano a los afectados por las inundaciones causadas por las lluvias de los últimos días en Sarapiquí.

Imágenes difundidas por la propia organización muestran a Mateo, Thiago, Daniela y Andrea en las zonas afectadas, donde, además de entregar víveres e insumos de primera necesidad, también compartieron con las familias afectadas y llevaron colchones para las personas que se vieron perjudicadas.

“Naranjales de Sarapiquí nos abrió las puertas y nosotros llegamos con todo el amor posible. Fuimos casa a casa entregando Canastas Esperanza a familias afectadas por las inundaciones y, además, logramos entregar colchones a quienes más los necesitaban”, dio a conocer Tiempos de Esperanza en sus redes sociales.

Según la fundación, Sarapiquí es uno de los lugares que más ha sufrido por las constantes lluvias.

“La realidad de Sarapiquí es difícil: esta zona ha sido una de las más golpeadas por las lluvias en Costa Rica durante este año, con más de 200 incidentes registrados solo en julio y más de 1.100 personas que tuvieron que dejar sus hogares para refugiarse en albergues”, se lee en la información publicada.

Para brindar una mano, la organización se alió con el Banco de Alimentos de Costa Rica y otra ONG llamada Construyendo Sonrisas. La ayuda de parte de Tiempos de Esperanza continuará y, si usted quiere saber cómo colaborar, puede escribirles por medio de sus redes sociales.

La fundación de Andrea Salas y Keylor Navas continúa dando apoyo a diferentes sectores de la sociedad costarricense y fuera del país. También han apoyado proyectos de agua potable en África, además de trabajar con personas que fueron afectadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otras situaciones en las que han colaborado.