Hijo de Wálter ‘Paté’ Centeno desata polvorín en redes sociales por comentarios del nuevo DT de Saprissa

Wálter Centeno Salas junto al Paté Centeno y su madre, Janessa Salas. (Albert Marín)

Wálter Centeno Salas, hijo del ídolo morado Wálter Paté Centeno, desató un polvorín en redes sociales, cuando comentó sobre el cambio de entrenadores en Saprissa, esto ante la salida de Paulo Wanchope y la llegada de Vladimir Quesada.

El hijo de Paté fue claro en afirmar que en Tibás quitaron a Chope luego de la derrota contra el CAI de Panamá, sin embargo pusieron a un timonel que perdió con el Real Estelí y que además vio como lo eliminaron en casa, en la Copa Centroamericana.

“Están despidiendo a Chope por el mal momento del equipo pero el detonador fue la pérdida internacional. Su reemplazo será el técnico que perdió en Nicaragua contra el Estelí y quedamos eliminados en casa”, aseguró en la red social X.

Ante esto, los aficionados brindaron sus posiciones en el posteo y muchos cuestionaron lo que Patecito dijo, sobre todo porque le insistieron que el regreso de Wálter Centeno al banquillo no era la mejor opción. Otros también le dieron el apoyo para que su padre sea el DT saprissista.

Paté estuvo en el banquillo saprissista de 2019 a 2021, donde consiguió un campeonato nacional y una Liga Concacaf. Por su parte, Vladimir Quesada tiene cuatro campeonatos de Costa Rica como cabeza morada.

“El que tiene que llegar es su tata (papá) fue el ultimo que supo competir internacionalmente. Y ademas puede sacar jugadores de las menores y ponerlos en Primera División”, aseguró Hamilton Morado.

Por su parte, Alonso Umaña, sentenció: “Y qué quería que pusieran a su papá , que tampoco sirvió , o se le olvida las goleadas que nos dieron y perder el titulo contra Luis Marín y San Carlos”.