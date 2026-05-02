Fútbol

Hernán Medford se ‘rompe la cabeza’ para evitar que Saprissa resienta la pérdida de dos pilares

Hernán Medford tiene la tarea de hacer que Saprissa no extrañe a dos figuras determinantes

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Por Esteban Valverde
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Hernán Medford tendrá que recomponer su once ante Liberia, en la semifinal del torneo nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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