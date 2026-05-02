Hernán Medford se ‘rompe la cabeza’ para evitar que Saprissa resienta la pérdida de dos pilares

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford tendrá que recomponer su once ante Liberia, en la semifinal del torneo nacional.

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, perdió dos piezas clave al menos para el partido de ida de las semifinales contra Liberia, pero esas bajas podrían extenderse por dos juegos más. Ni Fidel Escobar ni Mariano Torres estarán con la S por sanción, pero ¿cuáles son las opciones para sustituirlos?

Medford, para empezar, deberá acomodar su zaga, porque sin Fidel no podrá repetir la pareja que venía utilizando: Kendall Waston y el panameño. Ante esto, todo hace indicar que el puesto del canalero será tomado por Pablo Arboine, quien, aunque no pudo terminar la semana de forma completa por lesión, sí se integró al cierre y está disponible.

Otra opción para el “Pelícano” es poner a Jorkaeff Azofeifa, lateral izquierdo, como central, y colocar a Joseph Mora como lateral.

Por la instancia que enfrentan los saprissistas, es difícil imaginar a Medford apostando por algún juvenil para su defensa.

En cuanto a la zona media, es muy probable que el entrenador morado coloque a Gerald Taylor junto a David Guzmán y Jefferson Brenes. Este movimiento le permitiría darle a Brenes las funciones que normalmente cumple Torres, mientras que Taylor pasaría a ser un hombre de marca junto al “8”.

La inclusión de Taylor en la zona media le daría al Monstruo la posibilidad de poner a Ricardo Blanco como lateral derecho, puesto que normalmente ocupa Taylor.

Los tibaseños también podrían intentar otros movimientos, como colocar a Gerson Torres como creativo y dejar a Jefferson Brenes como volante mixto y a Gerald Taylor como lateral; sin embargo, Torres tiene posibilidades de jugar en su posición natural, porque el club morado tiene en duda a Luis Javier Paradela por un problema muscular.

Saprissa enfrentará a Liberia este domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano, mientras que la vuelta será el siguiente fin de semana en el Ricardo Saprissa.

La idea de la dirigencia del Monstruo es que el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol deje sin efecto la sanción de Torres y Escobar, para poder contar con ambos para la vuelta de la serie contra los liberianos, además del resto de la fase final, si es que pasan la serie contra los guanacastecos.

Para este juego, Saprissa también tendría el regreso de Abraham Madriz a su arco, quien en la última fecha le cedió el lugar a Minor Álvarez. Saprissa podría utilizar el siguiente once: Abraham Madriz; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, David Guzmán, Jefferson Brenes; Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Gerson Torres.