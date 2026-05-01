Fútbol

¿Cuánto es la deuda del Saprissa? Así respondió su presidente

Saprissa mostró sus números a sus accionistas y esta es la situación del club

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Por Esteban Valverde
Asamblea de accionistas del Saprissa
Roberto Artavia escuchó a los accionistas del Saprissa en la asamblea realizada el 30 de abril. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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