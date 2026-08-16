Fútbol

Hernán Medford se rinde ante su Saprissa: ‘Jugamos muy bonito y muy bien’

Hernán Medford se deshizo en elogios para su Saprissa luego del triunfo contra Cartaginés

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Por Esteban Valverde
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Hernán Medford vivió con intensidad el triunfo de Saprissa ante Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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