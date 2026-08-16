Hernán Medford se rinde ante su Saprissa: ‘Jugamos muy bonito y muy bien’

Hernán Medford, entrenador del Saprissa, no escondió su felicidad por el nivel que tiene el equipo, que sumó su cuarta victoria del Apertura 2026 y continúa el paso perfecto.

-¿Cómo valora el triunfo ante Cartaginés?

-Estoy muy contento, porque jugamos bonito y muy bien. Fuimos superiores, tácticamente trabajamos lo que hicimos en la semana, hicimos bloque, mantuvimos el balón, además siento que fuimos efectivos. Nos hicieron dos goles, pero nos llevamos los tres puntos con un Saprissa jugando bien. Estoy muy contento con los muchachos, llevamos 22 días donde lo hemos hecho bastante bien, las rotaciones bien. Estamos enfocados, yo exijo mucho, pero seguimos demostrando.

-¿Contento con las rotaciones?

-El otro fin de semana puedo cambiar, todos los partidos son diferentes, los equipos nos manejan diferente, nosotros también. Vamos a analizar, ahora la actualidad es que ya hicimos un muy buen partido.

-¿Qué es lo que más le gusta de su Saprissa?

-El conjunto porque cuando usted ve que se cambian siete jugadores y se mantiene el nivel pues es el conjunto, siento que tenemos un equipo competitivo, fuerte de camerino. Yo también les he dicho a ellos que cuando yo no los pongo que se enojen, pero sin caritas porque los mando para la casa... Siento que el conjunto es muy fuerte, los 25 que tenemos, ahora se me complica más hacer una alineación. Mi exigencia cada vez será mayor, porque no nos podemos relajar.

-¿Cómo trabaja el cuerpo técnico ṕara mantener el buen nivel del equipo?

-Nosotros trabajamos toda la semana con una filosofía, entre semana vemos detalles de forma fuerte, porque yo los estoy preparando para una final en la Centroamericana como en el torneo, porque esas son dos posibilidades que queremos.

-Tiene al goleador y al subgoleador del torneo...

-Todas las jugadas inician de atrás, es un conjunto de jugadores que trabajan por un fin y estamos tratando de ser efectivos y nos defendemos bien. Estoy enojadillo con los dos goles que nos hicieron, pero le doy mérito a Cartaginés.

-¿Es el partido que más le ha exigido?

-Todos nos exigen, todos los equipos nos exigen. Saprissa ganó bien, nadie viene a regalar nada, el equipo rival viene fuerte siempre. En todos los partidos hemos ganado con méritos.