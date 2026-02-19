Hernán Medford se defendió con todo, pero también publicó sus secretos

Hernán Medford vivió con intensidad el triunfo del pasado fin de semana de Saprissa contra Liberia.

Hernán Medford no alzó la mirada hasta que sentenció con una frase: “Le voy a aclarar algo que ojalá lo retenga usted y todos acá: Saprissa tácticamente también trabaja bien”.

Seguidamente agregó:

“Me está insinuando que solo Óscar trabaja lo táctico, pero Saprissa también trabaja lo táctico. En el entrenamiento de hoy (ayer) viera cómo trabajamos”.

El entrenador del Saprissa no se molestó, pero sí respondió de forma tajante ante una consulta en la conferencia de prensa previa al Clásico Nacional contra Alajuelense, donde le señalaron que Óscar Ramírez, técnico rival, es muy táctico y le preguntaron cómo podía contrarrestar eso.

El timonel aprovechó incluso para dar una pequeña clase de fútbol en la sala de conferencias del estadio Ricardo Saprissa y, con tal de explicar que en la S se trabaja esa área, hizo públicos algunos secretos estratégicos morados.

“La táctica son los movimientos que tiene que hacer el jugador para contrarrestar o atacar a un rival. Saprissa trabaja lo táctico, no solo Osquitar (Ramírez)... Nosotros trabajamos lo táctico tres veces a la semana; es más, dividimos los equipos: Geiner Segura trabaja la parte defensiva, yo la ofensiva y después unimos el grupo y se hace el trabajo total dirigido por mí”, dio a conocer.

Medford destacó que este mismo jueves citó a sus futbolistas a las 8 a. m. para realizar una sesión de video y así desmenuzar la propuesta de la Liga.

“Nosotros trabajamos lo táctico, tenemos dos sistemas. Aquí, a las 8 a. m., se vieron los movimientos tácticos que tiene Alajuelense y vimos nuestro partido contra Liberia con la intención de analizar qué hicimos bien y qué no... Aquí se trabaja a un nivel top”, manifestó.

“Podemos ser un desastre en un partido, perderlo, pero acá se trabaja excelente; ahora el jugador debe llevar esto a la cancha”, acotó.

Por último, el DT resaltó que espera que en la conferencia de prensa de Óscar Ramírez, previa al partido, también se le consulte lo mismo, para resaltar el trabajo que se realiza en el Monstruo.

“Espero que le pregunte lo mismo a Óscar: ¿Cómo manejará la parte táctica de Saprissa? Lo digo porque parece que solo Óscar trabaja lo táctico. Saprissa trabaja muy bien lo táctico, aquí se hace muy bien”, finalizó.

Saprissa y Alajuelense se verán las caras este sábado a las 8 p. m. en La Cueva, donde los morados buscarán ampliar su ventaja sobre la Liga a seis unidades y consolidarse en zona de clasificación (son cuartos). Por su parte, Alajuelense quiere volver a ganar luego de cuatro partidos sin conseguirlo.