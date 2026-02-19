Fútbol

Hernán Medford se defendió con todo, pero también publicó sus secretos

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, aseguró que no solo Óscar Ramírez es un entrenador táctico, él también

Por Esteban Valverde
Liberia vs. Saprissa
Hernán Medford vivió con intensidad el triunfo del pasado fin de semana de Saprissa contra Liberia. (pre)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

