Hernán Medford se acordó de Vladimir Quesada en su regreso al Saprissa

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, tuvo su regreso al banquillo morado con una victoria de 6 a 0 contra Carmelita por el Torneo de Copa. Luego de la goleada, el “Pelícano” se acordó de su colega Vladimir Quesada, quien estaba como director técnico morado previo a su llegada.

Medford destacó que le gustó mucho la actitud de sus futbolistas, ya que, ante un rival como el de turno (que milita en Segunda), Saprissa solo tenía el camino de ser contundente.

“Estamos bien. Ellos (los jugadores) están conscientes de que hay que cambiar para mejorar. Yo a ellos se los dije: si el colega (Vladimir Quesada) que antes estaba no está en este momento, no es por culpa de él, es por culpa de los jugadores. Yo, como jugador, aceptaba mi culpa. De hecho, ellos lo saben”, afirmó.

“Tiene que haber un respeto por la persona que estuvo acá. Él le ha dado mucho a este país y a esta afición; hay que ser agradecidos con él”, agregó.

El entrenador tibaseño profundizó en que se siente tranquilo con este arranque, pero también hizo un llamado a ubicarse en que lo que viene para Saprissa es más complejo en el torneo nacional.

Medford añadió que se queda con la contundencia de su ofensiva, que marcó seis dianas.

“No nos hicieron gol y eso es importante”, detalló.

Por otra parte, Medford también habló sobre los silbidos que recibieron algunos futbolistas de su equipo, como Marvin Loría.

“El jugador debe demostrar lo que es. Yo soy de los que respaldan y, si tienen calidad, los respaldaré. Ya lo he hecho antes. Uno, como entrenador, debe respaldar, pero el jugador debe comprender que debe cambiar cosas para que la afición cambie también”, sentenció.

Hernán Medford y Saprissa ya piensan en San Carlos, rival del fin de semana por el campeonato nacional. El cotejo será el domingo a las 3:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.