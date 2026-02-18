Hernán Medford revela la idea que pudo cambiar la carrera de Keylor Navas hace 20 años

Keylor Navas debutó en 2006 con el Saprissa que dirigía Hernán Medford y recién venía del Mundial de Clubes que disputó a finales del 2005.

Hernán Medford, actual entrenador del Saprissa, fue el DT que debutó a Keylor Navas en 2006, precisamente con la camiseta morada. Veinte años después de aquella experiencia, el “Pelícano” reveló que en algún momento pensó en poner a Navas como delantero centro de la S.

Las condiciones técnicas del guardavallas, que Medford notó en los entrenamientos, hicieron que el entrenador contemplara la posibilidad de utilizarlo como referencia ofensiva en algún momento.

Aquel Saprissa contaba con Álvaro Saborío como su artillero, por lo que Keylor podía cumplir con esa labor de ‘9’ de referencia, según el propio Medford.

El entrenador participó como invitado en el documental que realizó el guardameta para celebrar sus 20 años de carrera deportiva, y allí brindó las declaraciones.

“Uno lo veía como un muchacho normal. Él llegó muy joven y fue mejorando poco a poco. Nosotros, en los calentamientos, hacíamos una mejenguita para que los porteros jugaran con los pies”, afirmó Hernán.

“Yo a veces lo veía y pensaba que podía ser un buen delantero. Él jugaba muy bien con los pies y cabeceaba como Álvaro Saborío. Si algún día se me lesionaba Saborío, lo iba a poner como delantero”, agregó.

Por su parte, Christian Bolaños, excompañero en Saprissa y en la Selección de Costa Rica del “Halcón”, explicó que siempre le admiró la mentalidad.

“Él dice que se muerde, pero es que es una persona que así ve la vida. Él siempre se mordió desde muy joven. La gente piensa que lo de él fue sencillo, pero la perseverancia y tener muy claro adónde quería llegar eran claves”, comentó Bolaños en el primer capítulo de la producción.

En este primer episodio del documental, que se puede ver en el canal de YouTube del arquero, se repasan sus inicios, su paso por Saprissa y cómo fue la decisión de dejar Pedregoso de Pérez Zeledón para venir a San José y vincularse a la S con apenas 14 años.

El documental de Keylor Navas fue hecho por la productora española Offside y también participó la agencia de publicidad española Condor Media. Esta semana el estreno fue el martes por la noche, pero no hay un horario anunciado para los capítulos.

Vea el primer capítulo del documental de Keylor Navas acá: