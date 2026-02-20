Hernán Medford le manda recadito a la Unafut: ‘No sirve para nada’

El arquero de Saprissa, Abraham Madriz, es de los jugadores que le suman al Monstruo en el conteo de minutos Sub-21.

El entrenador del Saprissa, Hernán Medford, afirmó en la previa del clásico nacional entre morados y Alajuelense que está completamente en contra de la regla del torneo nacional que obliga a los equipos a cumplir con una cantidad mínima de minutos para futbolistas menores de 21 años.

Medford defendió que, cuando fue jugador, debutó por méritos propios y no porque existiera una norma que obligara al técnico a alinearlo.

“A mí me gusta la convicción, no la imposición. No me gusta la regla de los 21 años, porque yo debuté a los 19 sin regla; Óscar Ramírez debutó a los 16 sin regla... Es mejor la convicción: ¿Está listo para jugar? Pues vamos”, expresó Medford.

La consulta surgió a raíz de una pregunta sobre cuál juvenil proyectaría para el partido contra la Liga; sin embargo, el técnico respondió argumentando por qué no cree en la norma de la Unafut.

“Yo, sin esa regla, debuté a un montón de jugadores. Ojalá la Unafut cambie esa regla. Yo aprovecho y tiro un poquito... Esa regla no sirve para nada”, finalizó.

De momento, Saprissa proyecta en este torneo a jugadores como Alberth Barahona y Abraham Madriz; además, otro joven que ha sumado minutos desde el banquillo es Derek Woodly.