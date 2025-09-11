Fútbol

Hernán Medford fue directo y contundente al explicar las razones de la derrota ante Cartaginés

El técnico del Herediano aseguró que su equipo tuvo actitud y la derrota se dio por otros factores

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Heredia
Hernán Medford se vio impotente ante el esquema impuesto por el técnico del Cartaginés Andrés Carevic. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hernán MedfordHeredianoCartaginésTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.