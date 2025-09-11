Hernán Medford fue directo y contundente al explicar las razones de la derrota ante Cartaginés

Hernán Medford se vio impotente ante el esquema impuesto por el técnico del Cartaginés Andrés Carevic.

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, fue contundente y directo al explicar la derrota 2-0 frente al Cartaginés.

Medford no puso excusas y aseguró que el cuadro brumoso los superó estratégicamente, y que aunque hubiesen jugado toda la noche no iban a poder anotar.

“La actitud del equipo fue buena. Ellos utilizaron un bloque y nos complicaron. Atacamos por todo lado y al final anotamos dos autogoles. No es excusa, no le voy a quitar méritos al Cartaginés, porque ganó bien, hizo las cosas mejor y definió bien, además de que el bloque defensivo lo hicieron muy bien”, comentó Medford al final del juego.

De acuerdo con el timonel florense, el bloque defensivo impuesto por el técnico Andrés Carevic no fue superado por sus jugadores y, de esa manera, resultó complicado intentar ganar.

“Siempre fuimos a buscar el partido, dominamos el compromiso y tuvimos la mayor parte del balón, pero eso no sirve de nada si no se meten los goles. Es complicado, pero Cartaginés lo hizo bien y lamentablemente no aprovechamos el dominio de juego. Nos costó, y contra este tipo de estrategia nos ganaron bien”, enfatizó Medford.

El entrenador del Team admitió que el cuadro blanquiazul hizo un buen partido, supo defenderse y fue certero en el marco contrario, con la ayuda de la defensa florense.

“Los autogoles son errores, no vamos a achacarle nada a ningún jugador, porque son situaciones del partido y a cualquiera le pasa. Lo intentamos por todos lados, pero ellos se defendieron con hasta ocho jugadores. No es excusa, porque nos ganaron a nivel de estrategia y de esa forma es muy complicado superarlos”, añadió Medford.

Hernán contestó con tranquilidad a los medios de comunicación y, sin aspavientos, insistió en que su rival los superó.

“Se trató, pero no se pudo. El contrincante hizo bien las cosas y de nada valió tener la posesión de la pelota. Siempre hay revancha y ahora vamos a seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos y esperar el próximo partido”, reiteró Medford.

El Herediano se enfrentará el próximo sábado 13 de setiembre al Sporting FC, a las 5 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, y el miércoles 17 de setiembre recibirá al Deportivo Saprissa, a las 8 p. m., en el reducto de Santa Bárbara.