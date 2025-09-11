Un afortunado Cartaginés dejó tendido al Herediano con dos autogoles florenses

Mauro Quiroga (izquierda), celebra el primer gol del Cartaginés, tras el autogol de Keymar McLean, en la victoria de los brumosos 2-0 ante el Herediano.

Apelando a la velocidad por las bandas y con la suerte de su lado, el Club Sport Cartaginés le quitó la tranquilidad al técnico Hernán Medford al imponerse en el estadio José Rafael Fello Meza de Cartago.

La fortuna de anotar mediante dos autogoles le dio una valiosa victoria a los pupilos de Andrés Carevic, quienes se encumbraron en el tercer lugar del Torneo Apertura 2025, con 11 puntos, desplazando a Herediano y Saprissa, con un partido menos que sus perseguidores. Los liberianos son líderes con 14 unidades y el Pérez tiene 13.

En la conferencia de prensa el martes, previa al duelo ante los brumosos, el técnico Hernán Medford confesó sentirse tranquilo tras recuperar a varios jugadores lesionados y trabajar durante 10 días con el plantel, después de su atropellada contratación, posterior a la destitución de Pablo Salazar.

No obstante, esa calma se esfumó muy pronto para el “Pelícano”, pues aunque su equipo dominó el compromiso, fue incapaz de marcar en la portería rival.

Para colmo, el mayor peligro lo sufrió en su propio arco, cuando sus zagueros, de manera accidental, incurrieron en dos autogoles que le costaron el resultado al cuadro rojiamarillo.

Las ausencias de los centrales Keyner Brown, Juan Luis Pérez y Fernán Faerron por lesión, así como la reciente incorporación del hondureño Getsel Montes tras estar con su selección en la eliminatoria mundialista, continúan siendo un dolor de cabeza para Medford. El Team exhibe una zaga muy permisiva que padeció con las constantes incursiones ofensivas de sus rivales.

En ofensiva tampoco fueron certeros, y durante todo el compromiso no lograron concretar un solo remate directo a la portería de Kevin Briceño, quien no pasó apuros en ningún momento.

Por su velocidad, Marco Ureña, fue un dolor de cabeza para la zaga del Herediano. En la acción el defensor florense Keymar McLean intenta detenerlo. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Cartaginés con más suerte

Desde el inicio se observó un conjunto local más aplicado. En los primeros cinco minutos, los brumosos generaron opciones de abrir el marcador con llegadas de Johan Venegas y Marco Ureña.

La primera anotación llegó al minuto 11, cuando José Mora habilitó a Claudio Montero, quien centró desde la derecha, y el zaguero florense Keymar McLean, sin poder frenar su carrera, desvió el balón contra su propia portería para el 1-0.

Al minuto 30, Marco Ureña quedó solo frente al arquero Dany Carvajal, pero no pudo definir ante el buen achique del guardameta.

Los rojiamarillos tomaron el control de las acciones y movieron la pelota de un costado a otro, pero sin profundidad ni contundencia. Cada pérdida del balón era aprovechada por los blanquiazules para contragolpear y poner en aprietos a una endeble defensa herediana.

En la segunda parte, el estratega florense dio ingreso a Elías Aguilar para buscar mayor control en el mediocampo, pero en una veloz incursión por la derecha, José Mora ganó la línea de fondo tras dejar atrás a Darril Araya. Su remate fue rechazado por Carvajal, pero el balón rebotó en el tobillo de Araya y se incrustó en la portería para el 2-0 al minuto 49.

Ese tanto prácticamente selló el compromiso, pues los anfitriones se replegaron en su propia área ante un inoperante cuadro herediano, que sigue mostrando un torneo irregular.