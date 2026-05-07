Fútbol

Hernán Medford da una noticia que preocupa más al Saprissa

Hernán Medford dio a conocer una baja que no estaba en el mapa del saprissismo

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Por Esteban Valverde
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Albert Barahona (izq.) participó en la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting. (Jose Cordero/José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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