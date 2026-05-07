Hernán Medford da una noticia que preocupa más al Saprissa

Albert Barahona (izq.) participó en la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting.

El Deportivo Saprissa tiene otro jugador en duda. Se trata del volante Albert Barahona, quien, según el entrenador morado Hernán Medford, se encuentra enfermo.

Medford reveló en la conferencia de prensa previa a la vuelta del Saprissa-Liberia, por las semifinales del Clausura 2026, que el equipo ha sufrido durante este semestre con las lesiones. El técnico habló de la situación de Luis Javier Paradela y también de Pablo Arboine, pero lo que no se esperaba era que anunciara otra posible baja.

Paradela y Arboine presentan molestias musculares que los han dejado fuera de los últimos partidos; sin embargo, Medford aclaró que la situación de Barahona responde a un problema de salud y no a una lesión.

“Nos ha tocado duro el tema de las lesiones. Ahora a Barahona lo tenemos enfermo. Hemos tenido mala suerte a nivel de enfermedades, pero con lo que tenemos tiene que alcanzar”, explicó.

El técnico no detalló qué padece el jugador, ni lo descartó de plano para el duelo del domingo.

El “Pelícano” resaltó que confía plenamente en todo su plantel, por lo que espera sacar adelante la serie contra los liberianos y continuar avanzando en la fase final con los jugadores que tiene disponibles.

Con tres meses al mando del Monstruo, Medford recalcó que ve a su equipo en buen nivel.

“Somos un equipo que está a nivel. Yo estoy contento con el equipo y estamos en buen nivel”, finalizó.