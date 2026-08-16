Hernán Medford da su alineación para el Saprissa vs. Cartaginés

Kendall Waston y Mariano Torres estarán en el once inicial de Saprissa ante Cartaginés.

Saprissa afronta el duelo contra Cartaginés a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, un duelo en el que los morados no tienen derecho a fallar, ya que deben ganar para sumar 12 puntos y desplazar a Alajuelense del primer puesto.

La alineación del Saprissa para este encuentro es la siguiente: Abraham Madriz; Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Joseph Mora; Sebastián Acuña, Jefferson Brenes, Mariano Torres; Luis Paradela, Newton Williams y Gerson Torres.

De esta forma, la rotación del once morado entre la Primera División y la Copa Centroamericana continúa.