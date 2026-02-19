Hernán Medford cuestiona con fuerza al principal candidato a entrenador de la Selección de Costa Rica

Hernán Medford habló sobre el principal candidato a la Selección de Costa Rica: el español Robert Moreno.

Hernán Medford no se anduvo con rodeos y, en la última pregunta de la conferencia de prensa previa al Clásico Nacional contra Alajuelense, dijo sentirse sumamente preocupado por la Selección de Costa Rica.

Medford cuestionó con fuerza que la primera opción para dirigir al plantel patrio sea el español Robert Moreno, con quien la Fedefútbol se reunió en Europa, misma situación que ocurrió con el segundo candidato con posibilidades: Patrick Kluivert (Países Bajos).

El técnico nuevamente destacó que, para él, la Selección debe ser dirigida por un tico y que, con las informaciones que han salido sobre Moreno, se siente muy inquieto.

Sobre el entrenador español se ha informado que, en Rusia, un exdirectivo del último club que dirigió, el Sochi, afirmó que utilizaba ChatGPT para realizar alineaciones.

“Yo no entiendo. Hay un nombre que estoy escuchando, un español, pero todas las entrevistas de la gente que lo conoce dicen solo cosas negativas... No entiendo dónde estamos. Yo no he encontrado un periodista español que diga algo a favor.

Ya con el antecedente, yo estoy temblando y estoy preocupado... Yo no he escuchado algo positivo de él. No sé cómo buscan a una persona de la que se opina así”, manifestó Medford.

El entrenador del Saprissa insistió en que el seleccionador debe ser costarricense.

“Yo sigo apoyando al nacional. Vea la presión que metimos y ahí está Ronital (Rónald González como director deportivo); lo que pasa es que necesito que Rónald me ayude...”, comentó.

Medford recalcó que asumir la Selección de Costa Rica en este momento es complicado, ya que el plantel patrio atraviesa una transición difícil tras no lograr clasificar a la Copa del Mundo 2026.

“Estoy bien preocupado con lo del seleccionador. El candidato nacional que era Alexandre Guimaraes, quien conoce el medio, ha ido dos veces al Mundial y puede corregir, entonces no había que ir tan lejos para ver la opción. Lo más difícil es que el que venga debe hacerlo bien, porque está duro, nada fácil”, finalizó.

La Selección de Costa Rica tiene un amistoso confirmado el próximo 10 de junio ante Inglaterra en Estados Unidos. Además, en marzo podría jugar en Asia y se negocia cerrar otro cotejo también en junio, esta vez frente a Colombia.