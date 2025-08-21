Herediano y Hernán Medford suman ‘refuerzo’ de última hora para partido por Copa Centroamericana

Marcel Hernández suma dos goles y dos asistencias en la Copa Centroamericana, con el Herediano. Cortesía Herediano

El Club Sport Herediano y su entrenador, Hernán Medford, recibieron una grata noticia horas antes de su compromiso por la Copa Centroamericana ante el Sporting San Miguelito de Panamá.

El Team podrá contar con uno de sus goleadores para este crucial encuentro, programado para las 6:06 p. m. en el estadio Universitario.

Por medio de sus redes sociales, el cuadro florense informó que el delantero cubano Marcel Hernández finalmente pudo viajar a Panamá y será elegible para el duelo ante los canaleros.

El gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, explicó el martes —antes del viaje del plantel— que estaban gestionando la documentación necesaria para que Hernández tuviera el aval de ingreso al territorio panameño y pudiera estar presente en el compromiso.

La dirigencia logró tramitar los papeles a tiempo y el atacante se incorporó este mismo jueves al plantel dirigido por Medford.

En la Copa Centroamericana, el cubano suma dos goles, tras marcarle al Real España y al Diriangén, además de aportar dos asistencias. Por su parte, en el Torneo Apertura 2025 contabiliza tres anotaciones y se ubica como subgoleador del certamen.