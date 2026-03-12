Herediano se juega el liderato del Torneo Clausura 2026 donde mejor se siente

El Herediano sufrió durante la primera parte ante el Saprissa, aunque no permitió goles. El Team cayó 2-1 en su visita al Estadio Ricardo Saprissa.

Los integrantes del Club Sport Herediano apelan a seguir siendo fuertes en casa para mantener el liderato del Torneo Clausura 2026 y, para ello, deben evitar los errores y las desconcentraciones que les pasaron factura en el duelo en el que cayeron 2-1 ante el Deportivo Saprissa.

El conjunto florense suma 22 puntos, mientras que Saprissa tiene 21, Cartaginés 20 y San Carlos 17, por lo que un nuevo traspié podría dejarlos sin el primer lugar del certamen.

Para los rojiamarillos, los cuatro compromisos en casa ante Municipal Liberia, Alajuelense, San Carlos y Sporting serán fundamentales para aferrarse a la cima del campeonato.

En especial los dos próximos partidos frente a los liberianos, este sábado 14 de marzo, y el sábado 21 de marzo frente a la Liga. Ambos a partir de las 8 p. m. en el reducto del Carlos Alvardo de Santa Bárbara.

Herediano y sus errores

Para el volante Sergio Rodríguez, el Team solo tiene un camino si desea continuar a la cabeza del campeonato, ya que un nuevo revés podría dejarlos sin la primera posición, siempre y cuando Saprissa o Cartaginés ganen y ellos no lo hagan.

“Para seguir en la punta no hay de otra más que seguir ganando si queremos cumplir con el objetivo. El último partido contra Saprissa lo perdimos por no estar concentrados en la última jugada. Debemos estar más atentos para que no nos vuelva a pasar”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con Sergio Rodríguez, un mal primer tiempo los puso en apuros, pero en el complemento ajustaron el esquema y mejoraron; sin embargo, distracciones en la defensa sepultaron sus intenciones de salir con un resultado positivo.

“Es necesario poner más atención en la marca. El torneo continúa y no podemos bajar la cabeza. En los próximos dos partidos debemos aprovechar que jugamos en nuestra casa. Ante Saprissa, en la segunda parte habíamos trabajado bien y conseguido el empate, pero las desatenciones nos costaron caro”, agregó.

Por su parte, el delantero José de Jesús Tepa González indicó que, lamentablemente, el equipo se equivocó al final del juego, lo cual no puede suceder en los siguientes compromisos.

“Es cierto que nos costaron los primeros 35 minutos del partido frente a Saprissa, pero después creo que lo hicimos muy bien. Jugamos de tú a tú y pudimos equilibrar el juego. Pero al final tuvimos desconcentraciones que nos costaron el resultado”, comentó González.

El Tepa González aseguró estar feliz con su anotación ante los morados y afirmó que tanto él como Marcel Hernández entrenan para dar lo mejor por el equipo y sacar los resultados.

“Ellos son fuertes en casa y lo que sucedió es una probadita de lo que nos vamos a encontrar en las finales. Peleamos de tú a tú en la segunda parte, pero ellos tuvieron sus oportunidades, supieron aprovechar su localía y fueron contundentes”, expresó González.