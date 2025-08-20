Herediano está de luto a un día de crucial partido por la Copa Centroamericana

El defensor mexicano Sergio Rodríguez no estará disponible en el Herediano, para los dos próximos partidos.

El Club Sport Herediano recibió una triste noticia este miércoles 20 de agosto, en la víspera de su crucial partido por la Copa Centroamericana frente al Sporting San Miguelito de Panamá, que se disputará este jueves 21 de agosto a las 6 p. m., en el estadio Universitario.

En sus redes sociales, el Team anunció el fallecimiento de Sofía Aguilera Montañez, madre del defensor Sergio Rodríguez, quien llegó la campaña anterior proveniente de la Asociación Deportiva Guanacasteca.

“El Club Sport Herediano se une al dolor por el sensible deceso de Sofía Aguilera Montañez, madre de nuestro jugador Sergio Rodríguez”, indicó la institución en sus plataformas digitales.

Rodríguez, titular en los primeros partidos del cuadro florense en el Torneo Apertura 2025, se perderá el duelo ante el Sporting San Miguelito, por el certamen regional, así como el compromiso ante San Carlos, el próximo domingo 24 de agosto a las 6 p. m., por el campeonato nacional.

Para el choque ante los panameños, el Team no contará con los porteros Aarón Cruz y Dany Carvajal; los defensores Juan Luis Pérez, Fernán Faerron, Sergio Rodríguez y Shane Johnson; los volantes Yeltsin Tejeda y Eduardo Juárez; y el delantero cubano Marcel Hernández.

Rodríguez es baja por duelo, Hernández por problemas con sus documentos y el resto por lesión.