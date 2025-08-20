Fútbol

Herediano está de luto a un día de crucial partido por la Copa Centroamericana

El Herediano dio a conocer una triste noticia en sus redes sociales

Por Juan Diego Villarreal
Sergio Rodríguez estaba que no cabía de la emoción.
El defensor mexicano Sergio Rodríguez no estará disponible en el Herediano, para los dos próximos partidos. (Sergio Rodríguez/Instagram)







HeredianoSergio RodríguezFallece su madre
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

