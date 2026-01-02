Herediano anuncia un refuerzo para su defensa

Herediano dio a conocer un refuerzo para su zona defensiva. El cuadro florense sumó a Everardo Rubio, quien estaba cedido en el Cartaginés.

Rubio llega como un pedido de José Giacone, nuevo entrenador del club florense.

“El futbolista mexicano fue parte de la planilla que alcanzó el título número 30 de nuestra institución en el Torneo de Apertura 2024. Everardo Rubio se pondrá a las órdenes del director técnico José Giacone a partir de este momento, como parte de la preparación para el inicio de la temporada 2026″, señala el comunicado del plantel herediano de este 2 de enero.

El Club Sport Herediano también sumó en los últimos días a Randall Leal, extremo que estaba en la MLS y que llega a reforzar la zona ofensiva.