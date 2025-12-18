Herediano anuncia otra salida

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano no contará con un lateral izquierdo que tuvo en el último torneo.

El Club Sport Herediano dio a conocer la mañana de este jueves la salida de otro futbolista de su plantel. Se trata del lateral izquierdo Walter Cortés.

Los rojiamarillos continúan la reestructuración de su plantel, esto debido al fracaso que fue el presente torneo en el que ni siquiera pudieron clasificar a la segunda ronda.

El Team también tendrá cambio de entrenador, debido a que Jafet Soto continuará como presidente y en las filas florenses ya tienen listo a José Giacone, actual entrenador del Diriangén del Nicaragua, quien debe negociar su desvinculación cuando finalice la final en el vecino país, ante el Managua FC.

Herediano ya había anunciado la salida del extremo Axel Amador.