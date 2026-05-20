Herediano anuncia la incorporación de seleccionado nicaragüense al equipo

El volante Ariel Arauz ganó el Torneo de Copa con el Herediano en el año 2024.

El Club Sport Herediano, campeón nacional, dio a conocer oficialmente su primer fichaje para el Torneo Apertura 2026.

En sus redes sociales, el Team anunció el regreso del volante Ariel Arauz, quien además es seleccionado nicaragüense.

El mediocampista de 24 años vivirá su segunda etapa con el cuadro rojiamarillo, luego de que en 2024 ganara el Torneo de Copa bajo el mando de Walter Centeno.

En los últimos torneos, Arauz estuvo a préstamo con el Santos de Guápiles y Sporting FC, antes de retornar al conjunto florense. No obstante, Arauz habia quedado fuera del torneo recien concluido tras arrastrar una lesión de ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda desde mediados del 2025.

Arauz se unirá a las incorporaciones de Aarón Suárez, Waylon Francis, Reggy Rivera y el paraguayo Fernando Lesme, quienes todavía no han sido anunciados. El delantero guaraní actualmente es negociado por el presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, para dar el salto al fútbol europeo.

En cuanto a las salidas, Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda terminaron su contrato y quedarían fuera de la institución.