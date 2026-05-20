Fútbol

Herediano anuncia la incorporación de seleccionado nicaragüense al equipo

El Herediano, campeón nacional, empezó a mover su planilla de cara al Torneo Apertura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Ariel Arauz Volante del Herediano Llamado a la Selección de Nicaragua 5 de octubre del 2024 Instagram Ariel Arauz
El volante Ariel Arauz ganó el Torneo de Copa con el Herediano en el año 2024.







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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