Fútbol

Hay un factor que marcará el duelo entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra

La Selección de Costa Rica jugará frente a Inglaterra el miércoles a las 2 p. m. bajo condiciones muy particulares

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Por Esteban Valverde
Haxzel Quirós y Bayron Mora ingresan al hotel que tendrá la Selección de Costa Rica en Orlando.
Haxzel Quirós (primer plano) y Bayron Mora ingresan al hotel que tendrá la Selección de Costa Rica en Orlando. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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