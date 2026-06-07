Hay un factor que marcará el duelo entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra

Haxzel Quirós (primer plano) y Bayron Mora ingresan al hotel que tendrá la Selección de Costa Rica en Orlando.

La Selección de Costa Rica tendrá que lidiar, al igual que Inglaterra, contra el calor en el partido que disputarán el próximo miércoles a las 2 p. m.

Precisamente, este juego -que se disputará en Orlando, Florida- servirá para que los ingleses continúen aclimatándose a las altas temperaturas que enfrentarán durante la Copa del Mundo 2026.

Una de las consultas recurrentes de los medios de comunicación que cubren a Inglaterra es si el equipo podría verse afectado por las elevadas temperaturas que van a imperar en muchos de los partidos. Por ejemplo, en su encuentro frente a Nueva Zelanda, los británicos afrontaron una sensación térmica cercana a los 33 grados en Tampa, Florida.

Ante esta situación, en estos días previos al compromiso contra Costa Rica, el capitán y principal figura del conjunto inglés, Harry Kane, se refirió al tema.

“Todos somos deportistas profesionales. Hemos realizado la preparación adecuada para llegar listos a este torneo, tanto nosotros como el cuerpo técnico. Nos quedan unos 10 días para el primer partido entrenando en este entorno, así que creo que, cuando llegue el torneo, el calor no será un factor decisivo”, afirmó Kane.

La BBC informó a inicios de la semana pasada que, durante su participación en la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra utilizará una tecnología destinada a enfriar las manos de los jugadores como parte de su estrategia para combatir las altas temperaturas.

“Las investigaciones demuestran que enfriar las palmas de las manos puede reducir significativamente la temperatura corporal central. Se entiende que Inglaterra utilizará esta técnica en las sesiones de entrenamiento y durante las pausas de hidratación previstas durante los partidos del Mundial”, informó la cadena británica.

De esta forma, Costa Rica podría encontrarse con una Inglaterra que aún está en proceso de adaptación a las condiciones climáticas que tendrá durante el Mundial, en cambio muchos de los jugadores de La Sele afrontan el cotejo con experiencias en esas condiciones como partidos en Guanacasteca o Puntarenas.

La Tricolor llegó a Orlando este domingo por la mañana. La única baja con respecto al encuentro contra Colombia es la de Álvaro Zamora, quien fue desconvocado para asistir a su boda. Su lugar lo ocupa el delantero de Puntarenas FC (cedido por Alajuelense) Doryan Rodríguez.

Fernando Batista dirigirá este domingo una práctica en horas de la tarde-noche y tendrá sesiones adicionales entre lunes y martes, antes de dejar completamente preparado el compromiso ante los ingleses.

Este será el último amistoso con el que contará Batista antes del inicio de la competencia oficial en setiembre, cuando Costa Rica dispute sus primeros encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El partido entre Costa Rica e Inglaterra se efectuará tan solo un día antes de que empiece el Mundial 2026, donde los ingleses comparten grupo con Panamá, Croacia y Ghana. Precisamente, buscaron a un vecino de los canaleros para su último fogueo.

El encuentro se realizará en el Inter&Co Stadium, también conocido como Orlando City Stadium, con capacidad para 25.500 espectadores.