Hasta el alcalde de Cartago pega el grito al cielo contra el VAR

Juan Carlos Gaete de Cartaginés peleó por un balón con el florense Keysher Fuller.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, no se guardó nada luego de la derrota del Cartaginés 2 a 1 contra Herediano.

El jefe del ayuntamiento brumoso cuestionó la actuación del VAR en el cotejo, luego de que, desde su perspectiva, a los brumosos los afectaran en dos acciones puntuales.

Redondo recordó que en el juego no se le pitó, según su criterio, un penal claro a Cartaginés luego de una barrida de Getsel Montes, defensor florense; pero, además, reaccionó sobre la jugada más polémica: la anulación del gol que representaba el 2 a 2.

En el último minuto, Fernán Faerron sacó un centro desde la línea de fondo; Douglas López entró y, con un remate desde el punto de penal, marcó. Sin embargo, el central Adrián Chinchilla pitó que el esférico había salido en el centro de Faerron.

Ante esto, Redondo aseguró:“A Cartaginés le quitan un penal y un gol claros. ¿Para qué sirve el VAR? Hace años no veía tanto descaro en un partido de Primera División”, publicó.

Lo comentado por el alcalde generó diferentes reacciones: muchos aficionados secundaron al jerarca, mientras otros le pidieron que se centrara en resolver los problemas del cantón central de Cartago, más allá de un partido de fútbol.