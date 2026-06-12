Haití vs. Escocia: ¿Cómo puedo ver y a qué hora es este partido en el Mundial 2026?

Haití y Escocia jugarán el sábado en el Mundial 2026.

En la maratón de partidos del Mundial 2026, un duelo interesante se dará el sábado 13 de junio entre Haití y Escocia, en un duelo que se disputará en Boston.

La pelota empezará a rodar entre estas selecciones a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y en el país solo será transmitido por Fox+.

Otra opción es que sintonice este partido del grupo C en Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.