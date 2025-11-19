Haití, con un costarricense como amuleto, regresa a la Copa del Mundo 52 años después

La Selección de Haití logró, este martes, el boleto a la Copa del Mundo 2026 al superar a las favoritas Costa Rica y Honduras.

Después de 52 años y sin ser uno de los favoritos, la Selección de Haití se clasificó este martes a la Copa del Mundo 2026, tras derrotar a Nicaragua 2-0 en Curazao.

El cuadro caribeño, que estuvo presente en Alemania 1974, retorna a la élite mundial tras años de permanecer en el limbo y será uno de los seis representantes fijos de la Concacaf en la próxima cita planetaria.

Bajo el mando del entrenador francés Sébastien Migné, Haití sorprendió a Costa Rica y Honduras, que iniciaron la ronda final de la eliminatoria como los dos equipos con mayores opciones de obtener un boleto directo. Sin embargo, las escuadras centroamericanas dejaron múltiples dudas a lo largo del camino.

Los isleños fueron más contundentes y marcaron la diferencia al derrotar en ambos partidos a Nicaragua, mientras que catrachos y ticos tropezaron en Managua, dejando puntos decisivos.

Cabe destacar que un costarricense acompaña a Haití en su histórica clasificación mundialista: se trata de Alejandro Salisbury.

Salisbury, quien nació en San José, trabaja desde hace 14 años en la logística del cuadro haitiano sin recibir salario. El tico, quien estudió en Miami, Estados Unidos, se identificó con el proceso haitiano en medio de sus dificultades y carencias deportivas.

De vuelta al partido de este martes, los haitianos se adelantaron rápidamente en el marcador cuando el extremo del FC Dallas de la MLS, Don Louicius, arrancó por el costado derecho, ingresó al área y, con un remate rastrero de pierna izquierda, puso el 1-0.

El cuadro caribeño tomó el control de las acciones y, en los minutos siguientes, estuvo muy cerca de aumentar la cuenta, pero la defensa pinolera se mantuvo firme para evitar otro tanto.

A los 29 minutos, los haitianos perdieron por lesión al delantero Frantzdy Pierrot, e ingresó el verdugo de la Tricolor, Duckens Nazon.

A partir de ese momento, Haití fue muy condescendiente. Esto lo aprovechó el cuadro de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa para llevar peligro a la zaga caribeña.

Sin embargo, Ruben Providence, del Almere City de la segunda división de Países Bajos, anotó al minuto 43 el 2-0, para darle a los haitianos tranquilidad en el compromiso.

En la etapa de complemento, los haitianos intentaron evitar una sorpresa y reforzaron la parte baja. Mientras, el conjunto nicaragüense abrió la cancha y, con la incursión del delantero Byron Bonilla, tuvo más peso ofensivo en el cierre del juego. Sin embargo, no logró descontar y se despidió con una derrota de la ronda eliminatoria.