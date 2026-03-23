Fútbol

Habrá fútbol el Jueves Santo: Conozca por qué uno de los equipos tradicionales jugará ese día

Este 2026, uno de los equipos tradicionales de Costa Rica disputará un partido de campeonato nacional el Jueves Santo

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Por Esteban Valverde
Giancarlo González de Sporting y Douglas López se vieron las caras en la primera ronda del Clausura 2026, pero ahora podrían toparse en la Semana Santa.
Giancarlo González de Sporting y Douglas López se vieron las caras en la primera ronda del Clausura 2026, pero ahora podrían toparse en la Semana Santa. (Sporting/Sporting)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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