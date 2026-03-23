Habrá fútbol el Jueves Santo: Conozca por qué uno de los equipos tradicionales jugará ese día

Giancarlo González de Sporting y Douglas López se vieron las caras en la primera ronda del Clausura 2026, pero ahora podrían toparse en la Semana Santa.

No es común; de hecho, son contadas las veces que Costa Rica ha tenido fútbol de Primera División un Jueves Santo. Sin embargo, el 2026 será recordado como uno de esos años: el duelo entre Sporting y Cartaginés se realizará el próximo 2 de abril, Jueves Santo.

La Nación habló con José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, quien confirmó que el duelo está pactado para ese día; lo que falta es definir si será a las 6 p. m. o a las 8 p. m.

En el cuadro albinegro no están del todo conformes con la programación que hicieron; sin embargo, fueron enfáticos en que no les quedó otra opción, por diferentes circunstancias.

Primero, la Unafut le dio la posibilidad a los albinegros de jugar cualquier día entre jueves y domingo (luego de que pase la ventana de Fecha FIFA), pero cuando Sporting intentó programar el sábado encontró un “no” por parte de la Fuerza Pública de Grecia, debido a la falta de personal mínimo de seguridad para el partido.

Luego se pensó en domingo, pero los espacios de Tigo Sports, televisora oficial, estaban reducidos. Ante esto, solo les quedó la posibilidad de jugar jueves o viernes.

“Viernes Santo jamás íbamos a jugar, porque ese día los católicos entendemos que es un día de luto, de respeto por lo que el Señor hizo por nosotros. El sábado la Fuerza Pública no nos dejaba, el domingo las televisoras cerraron espacios y, bueno, solo podíamos hacerlo jueves”, afirmó Cubero.

El dirigente añadió que incluso recibieron una solicitud de Cartaginés, su rival, para cambiar la fecha, pero quedaron “atados de manos”.

“Cartaginés quería que lo cambiáramos, pero escogimos jueves; creo que por lo menos ese día nos sirve para respetar el Viernes Santo. En la institución, desde mi persona, el profesor (Andrés Carevic), todos nosotros somos creyentes, pero ya es un tema de campeonato que está diseñado”, finalizó.

En Costa Rica, según el sitio Buzón de Rodrigo, del periodista e historiador Rodrigo Calvo, el Jueves Santo de 2007 se tuvo que completar un juego que no se pudo finalizar el día anterior por lluvia, entre Saprissa y Brujas.

Por otra parte, en 2014 se realizaron dos encuentros: Carmelita 4-Limón FC 2 y Alajuelense 1-Belén 0. En 2018, se disputó el Alajuelense 0-Guadalupe 3, también en Jueves Santo.

Y en el 2008, Saprissa derrotó 3-0 al Atlante de México por la Concacaf, también en uno de lo días más importantes del calendario católico.